Biographie de Ritchy

Originaire de Wallis-et-Futuna, Ritchy chante et joue de la guitare depuis son plus jeune âge. Ayant les pieds sur terre, le jeune homme sait qu’il est difficile de vivre uniquement de la musique. Aujourd’hui, il travaille dans le bâtiment mais n’oublie pas pour autant sa passion et se produit fréquemment dans des bars de Nouvelle-Calédonie, où il vit actuellement. Malgré son envergure : 1m86 pour 125 kilos, Ritchy a une pudeur culturelle qui fait que lorsqu’il est sur scène, son regard reste fixé au sol. Pour lui, participer à The Voice est un rêve qui se réalise mais également un énorme challenge. Très impressionné devant un public, il souhaite avoir la chance de croiser le regard des coachs pour se prouver à lui-même qu’il est fait pour la musique.



Auditions à l’aveugle :

Baby can I hold you – Tracy Chapman