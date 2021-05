Biographie de Robinne Berry

22 ans - Genval (Belgique)



TITRE CHANTÉ : "The Power of Love" - Frankie Goes to Hollywood

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MAX BLUES BIRD : "Unchain My Heart" (Joe Cocker)



Née dans une famille de musiciens et de chanteurs, Robinne Berry est une enfant de la balle.

C'est en découvrant les films "Flashdance" et "Fame", que la jeune belge se passionne pour la scène, et décide d'en faire son métier. Elle prend des cours dans de nombreuses écoles pour parfaire son éducation artistique : danse classique, contemporaine, hip-hop, chant... jusqu'à intégrer, l'académie des Beaux-Arts d'Anvers.

À 18 ans, Robinne Berry part poursuivre son rêve aux États-Unis, où elle enregistre son premier album. Malheureusement, sa carrière ne décolle pas comme elle le souhaite. De retour en Europe, tout en gardant un pied dans l'univers du spectacle, elle travaille dans le management pour de grandes compagnies.



Pour Robinne Berry, The Voice est un véritable tremplin qui pourra lui permettre de percer dans cet univers qui lui est si cher.