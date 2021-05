Biographie de Romain Chevalier

Romain Chevalier est le nouveau coéquipier de Falco. Sérieux et respectueux des règles, il voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ce flic impulsif qu'il ne connaît pas. Mais rapidement, les deux flics deviennent inséparables. Aussi différents qu'ils sont complémentaires, ils parviennent à trouver un équilibre sans faille.

Petit à petit, au contact de Falco, Romain Chevalier fait tomber son armure. Bon flic, investi, il parvient aussi à ouvrir son coeur et rencontrer l'amour. Et il ne choisit pas la facilité. Joy, sa compagne, est aussi fantaisiste qu'il est sérieux, et aussi imprévisible qu'il est routinier. Enfin, Chevalier est heureux. Et lorsque Falco aura besoin de l'aide de son partenaire, Chevalier sera là. Solide. Pour son ami, il sera prêt à tout... Quitte à y laisser sa vie.