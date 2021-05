Biographie de Romain

Romain, 31 ans - Nord (59)

Ancien champion de kayak, et ancien pompier de Paris pendant 7 ans, Romain est aujourd’hui coach sportif. Et l’heureux papa de trois enfants. A seulement 31 ans, il est déjà un homme accompli. Mais toujours à la recherche de nouveaux défis, il veut retrouver le goût de la compétition et de la victoire. Koh-Lanta est à la hauteur de ses ambitions !

Romain a été éliminé le 24 novembre 2017.