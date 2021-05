Biographie de Romain

Romain - 28 ans de Puget-sur-Angers (83)



Titre interprété "Il est où le bonheur" - Christophe Maé



Pour ce jeune homme de 28 ans, la musique a été salvatrice.



Dès l’âge de 15 ans, Romain arrête l’école et commence à faire des petits boulots pour survivre.

A 18 ans, après avoir perdu sa propre entreprise, sa vie bascule et le jeune homme commence alors à vagabonder sur les routes avec sa guitare. Pour gagner un peu d’argent, il joue et chante dans les rues.



La musique lui rendant le sourire, il décide, il y a 5 ans, d’ouvrir une association où il initie de jeunes enfants à la musique. Et c’est grâce à eux, que Romain monte aujourd’hui sur la scène de The Voice.

Il veut leur montrer qu’il ne faut jamais perdre espoir et que l’on peut toujours réaliser ses rêves.



Pour les battles, Marianne Aya Omac et Romain chantent « Un Homme debout » de Claudio Capéo. C'est Marianne qui remportera sa place à l'épreuve ultime.