Biographie de Romane

Depuis son plus jeune âge, Romane est une jeune artiste en herbe. Véritable touche à tout, elle pratique la danse, le théâtre, apprend l’accordéon, le violon, la guitare puis le piano et depuis quelques mois, prend des cours de chant. C’est en allant voir le « Bal des vampires », qu’elle se découvre une passion pour la comédie musicale.



Il faut dire que chez la jeune fille, la musique est une histoire de famille. Elle découvre le rock et la musique classique grâce à son beau-père, passionné amateur, et compose, écrit et chante régulièrement avec son grand frère.

The Voice Kids est un concours qu’elle prend très au sérieux et pour lequel elle s’est beaucoup préparée.

Romane considère cette aventure comme un moyen de se prouver à elle-même qu’elle en est capable et de montrer au public son talent.



Équipe : Jenifer



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Call me" (Blondie)

Titre interprété lors des battles face à Josiane et Lynn : "Où je vais" (Amel Bent)



Lynn remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Romane.