Biographie de Rosie

ROSIE - 9 ANS - AURILLAC (15)

Pleine d’énergie, Rosie a plusieurs passions très éclectiques dans la vie : la guitare, le piano, le chant, la comédie, la pâtisserie.

Et chez elle, c’est toute la famille qui chante. D’ailleurs, son père, sa mère et ses 2 sœurs se sont eux-aussi présentés au casting de The Voice mais seule Rosie a passé les étapes avec succès.

Ce soir, sur la scène des Auditions à l’Aveugle, cette jeune élève de CM1 représente toute sa famille et espère réaliser leur rêve commun. Elle a choisit d’interpréter la célèbre chanson « Mon cœur, mon amour » d’Anaïs, pour son audition à l'aveugle.