Biographie de Roxanne Toulouse

Roxanne Toulouse est interne en chirurgie-obstétrique auprès du Docteur Lucas. C'est une jeune femme au caractère bien trempé, pleine d'ambition et pour qui la médecine s'est imposée comme une évidence. Ce qui ne fut pas facile à assumer étant donné l'omniprésence de ses parents, qui avaient d'autres projets pour leur fille.

Elle n'aime pas dépendre de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Extrêmement pudique, elle a du mal à exprimer ses sentiments. Elle se cache toujours derrière une épaisse carapace.

Roxanne Toulouse est très secrète et cache à tout le monde ses origines sociale : elle a grandi dans une famille très aisée. Elle ne supporterait pas qu'on remette en cause sa légitimité. Côté vie privée, elle enchaîne les aventures sans lendemain et ne laisse pas de place aux sentiments.