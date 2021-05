Biographie de Ry'M

Ry'm - 29 ans de Strasbourg (67)



Titre interprété "Hit The Road Jack !" - Ray Charles



Ry’m découvre la musique, en parfait autodidacte, dès son plus jeune âge grâce au piano de ses parents. Le chant lui vient tout naturellement. Pour lui, c’est un moyen de « retranscrire ce qu’il a entre la tête et les mains ».

Pragmatique, à 19 ans il se lance dans des études de droit, et monte, à la fac, son groupe « Lyre le temps ». Quelques années plus tard, il décide d’arrêter ses études et de vivre de la musique.



Depuis 10 ans, il se produit ,avec son groupe, dans des festivals à travers le monde.

Le jeune homme a une particularité: il joue du piano vertical et c’est accompagné de ce dernier qu’il monte sur la scène de The Voice avec son titre fétiche, la première chanson qu’il a joué devant un public à l'âge de 14 ans: « Hit The Road Jack! » de Ray Charles.



Ry’m espère ainsi surprendre et séduire les coachs et le public français.





Pour les battles, Ry’m et Aurelle chantent « For Me Formidable » de Charles Aznavour. Ry'm remportera sa place pour l'épreuve ultime.



Pour l'épreuve ultime Ry'm a interprété « Stressed Out » de Twenty Pilots --> Ry'm éliminé par son coach M Pokora