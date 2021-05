Biographie de ryan kennedy

Elevé dans la religion des Témoins de Jéhovah, la musique est pendant très longtemps une passion secrète pour Ryan Kennedy. Petit, il s’enferme dans sa chambre, écrit et chante, comme un exutoire. A 21 ans, le jeune homme prend conscience qu’il est important de vivre librement et décide de rompre les liens avec sa famille et sa religion pour se lancer à fond dans la musique. Cet auteur-compositeur-interprète de 30 ans connaît un véritable succès dans son pays natal depuis sa participation à «La Voix» au Québec. Heureux que la musique puisse le faire voyager, Ryan réalise aujourd’hui un de ses rêves : participer à « The Voice » en France et chanter à Paris.





Auditions à l’aveugle :

Rocket Man – Elton John