Biographie de Sacha

Sacha découvre la musique à l’âge de 4 ans, par l’apprentissage du violon et du solfège. Mais à 13 ans, en entendant son frère chanter, il décide d’apprendre, en parfait autodidacte, la guitare pour accompagner sa voix. La chanson est donc une histoire de famille et le jeune homme échange régulièrement avis et conseils avec son grand frère. Ce féru de sport est élève en terminal ES et se produit, en parallèle, sur quelques scènes en duo avec son meilleur ami. Ils reprennent ensemble des titres aux influences pop. Sacha rêve depuis longtemps de participer à The Voice et c’est grâce à son frère, qui se présente également aux Auditions à l’Aveugle, qu’il se lance aujourd’hui dans l’aventure.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Little Things » - One Direction



Sacha a perdu le duel ou face à face contre Louis sur le titre "JE TE DONNE" (Jean-Jacques Goldman) lors des premières battles de la saison 5.