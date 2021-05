Biographie de Sacha

Sacha - 17 ans de Paris (75)



Titre interprété "Crazy In Love" - Beyoncé



La musique est arrivée dans la vie de Sacha, par hasard, dès son plus jeune âge. Depuis, le jeune homme chante tout le temps.



Il y a 2 ans, il se fait repérer pour participer à un festival international, qui lui permet de se produire dans plusieurs pays, comme l’Allemagne, la Roumanie ou les Etats-Unis.

Cette expérience fut un véritable déclic : il veut faire de la musique et être sur scène.



D’abord inquiets, ses parents le soutiennent à 100% aujourd’hui. Pour cet étudiant en musique, The Voice est donc le moyen de leur prouver qu’ils ont eu raison de lui faire

confiance.



Avec une voix particulière pour ses 17 ans, Sacha souhaite surprendre les coachs avec une reprise de « Crazy In Love » de Beyoncé.



Pour les battles, Sacha et Enzo reprennent « Alter Ego » de Jean-Jacques Goldman. Sacha se qualifie pour l'épreuve ultime.

Pour l'épreuve ultime, Sacha interprète « The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel --> Sacha éliminé par son coach M Pokora