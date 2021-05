Biographie de Sahna

SAHNA - 11 ANS - VALENCE (26)





TEAM MATT

Sahna chante depuis toute petite. A 4 ans, sa maman la filme et poste les vidéos sur internet. Dès l’âge de 8 ans, elle participe à de nombreux concours de chant. Etre sur scène permet à la jeune fille de s’amuser et de communiquer son énergie débordante. « Chanter ça me donne de la joie. » Sahna veut faire de la musique son futur métier et The Voice Kids est l’occasion, pour elle, de s’approcher un peu plus de son rêve. Fan de manga, la jeune élève de 6ème ne quitte jamais son porte-­‐bonheur: ses oreilles de chat. Pour son Audition à l’Aveugle, elle monte sur scène avec l’idée de transmettre de la joie et faire découvrir son univers au plus grand nombre.





AUDITIONS A L'AVEUGLE

JAIN - "Come"





BATTLES

DAVID GUETTA FEAT ZARA LARSSON - "This one's for you"