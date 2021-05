Biographie de Salomé

Salomé est la petite sœur de Clem, fille de Caroline et Jean-Paul Boissier. La naissance de Valentin alors que Clem n’a que 16 ans, bouleverse l’équilibre de la famille Boissier et Salomé n’est plus la priorité. Encore très jeune, elle se retrouve un peu perdue dans cette nouvelle famille.







A l’âge de 12 ans, elle est confrontée à la séparation de ses parents et le vit très difficilement. D’autant plus qu’à la même période, Clem décide de déménager du domicile familial avec Vava. Lorsque Caro retrouve l’amour dans les bras de Xavier, Salomé a du mal à accepter les enfants de ce dernier, surtout Dimitri. Elle fait tout pour se faire remarquer ! Heureusement, “Mémé” est très liée à Clem et se confie beaucoup à elle.





Salomé a aussi deux frères : Adrian, le fils biologique de Caro, et Martin. Ce dernier est le fils de deux amies lesbiennes de son père Jean-Paul. Il y a seize ans, c’est lui qui a donné son sperme pour permettre à ses amies de devenir parents.





Dans la saison 9 : Dévouée et courageuse, à maintenant 24 ans, elle étudie la médecine et s’est engagée comme pompier volontaire dans la brigade de Cheynouville. Elle vit avec son petit-ami Gabriel.