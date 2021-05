Biographie de Sam

Il était une fois Sam, 44 ans, prof de français dans un collège de banlieue ni chic, ni sinistrée, mère de trois enfants de 22, 19 et 15 ans, qu’elle élève toute seule.

Sam est avant tout une femme libre. Elle parle librement, agit librement, fait l’amour librement, enseigne librement, éduque ses enfants avec l’obsession qu’ils soient libres.

Elle mène sa vie de femme, de prof, de mère en n’écoutant que son instinct et ses propres convictions. Elle est hors normes. Ce n’est pas une posture, c’est inhérent à sa personnalité. Elle se soucie peu des règles, de la morale, de ce que « le système » ou la société attend d’une prof, d’une femme ou d’une mère. Elle ne fait pas non plus de prosélytisme, elle est comme ça, c’est tout.

Ça lui pose des problèmes qu’elle gère très bien au collège, tant bien que mal dans sa vie amoureuse, plus difficilement avec ses trois enfants qui deviennent adultes.



C’est la prof qu’on aurait tous rêvé d’avoir.

Sam est prof, mais elle n’a pas de leçon à donner.



Elle est naturellement proche des élèves, plus que des profs. Sans doute parce qu’elle-même n’a pas vraiment quitté l’adolescence.

Son seul souci est l’intérêt des enfants.

Sam est heureuse… ou tout au moins elle le croit.



Que dit son entourage ?

Elle déchire (ses élèves).

Elle est incroyable (le principal).

Elle est spéciale (les parents d’élèves).

Elle est sex (ses amants… et les hommes en général).

Elle est jetée (ses enfants).

Elle est immature (sa mère).

Elle est ingérable (la CPE).

Elle est top (tous, un jour ou l’autre).