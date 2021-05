Biographie de Sam

Sa passion pour la musique, Sam la tient de son papa, chanteur amateur. Après avoir obtenu son baccalauréat, la jeune femme poursuit des études en droit mais au bout de 3 ans, elle décide de se consacrer entièrement à la musique.

Autodidacte, Sam est très impliquée dans différents projets musicaux, et intègre notamment un groupe charentais de World Music « Don Diego », avec lequel elle se produit dans plusieurs festivals jusqu’à la scène phare des Francofolies.

Quelques années plus tard, forte de cette expérience, elle choisit d’explorer d’autres horizons musicaux et se lance dans la création de son propre groupe de compositions originales. Depuis, elle ne cesse de tourner de scènes en scènes. À aujourd’hui 37 ans, Sam tente l’aventure The Voice pour faire découvrir son univers au public français.

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Utile » - Julien Clerc

Eliminée face à Lukas K Adbul sur le titre Dernière Danse d'India