Biographie de Samira Brahmia

39 ans - Ollainville (91)



TITRE CHANTÉ : "Haramtou Bik Nouassi"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE AUBIN : "The Scientist" (Coldplay)



Née en France, Samira a grandi et vécu une grande partie de sa vie en Algérie. Elle y découvre la musique lorsqu'elle est enfant, en s'essayant au piano. Elle monte pour la première fois sur scène en 1994, avec un groupe phare algérien des années 90.

Influencée, très tôt, par la culture anglo-saxonne, cette auteure, compositeur, interprète, mêle les influences pop-rock, traditions celtiques et sonorités du grand sud algérien dans ses chansons.

En 2003, Samira quitte l'Algérie pour s'installer en France. Elle vit, aujourd'hui, de sa musique et prête sa voix à des films et des publicités.



The Voice est un vrai challenge pour Samira, c'est son premier casting. Grâce à ses origines culturelles, elle espère séduire les coachs en leur proposant des sonorités différentes.