Biographie de Samuel Chardeau

SAMUEL CHARDEAU (Axel Kiener)



38 ANS







SA FAMILLE

Fils de Renaud Dumaze



SA CARACTERISATION

A première vue, Samuel est un bel homme, charismatique et séduisant, mais aussi hautain, rigide et cassant. Il est l’un des meilleurs dans son domaine et le sait. Ses relations professionnelles et familiales sont souvent tendues. S’il n’était pas aussi doué dans sa spécialité, on ne lui pardonnerait pas son attitude. En réalité, le comportement de Samuel relève plus une réaction de défense et un besoin de se protéger d’autrui que de la méchanceté pure. Il traite ses patients comme des cas médicaux plutôt que comme des individus dotés d’émotions, et ses collègues comme des employés plutôt que des amis. Il a pourtant beaucoup d’humour même si ses sarcasmes et son ironie peuvent être mal-interprétés par moment.



SA BACK-STORY

Il a très mal vécu le divorce de ses parents et reproche à son père de les avoir abandonnés, lui et sa mère. Il fréquente les narcotiques anonymes. Il s’est mis à prendre de la drogue pour tenir durant ses études et n’a pas réussi à arrêter seul par la suite.



Samuel arrive sur Sète pour des raisons que lui seul connait. Il entre à l’hôpital dans lequel son père travaille au poste de responsable du service gynécologie-obstétrique. Néanmoins, il cache son lien familial avec Renaud pour des raisons professionnelles mais également personnelles. En effet, il y a des tensions entre les deux hommes, en particulier au sujet de la mère de Samuel.



Son arrivée chamboule également le reste du personnel de l’hôpital. Victoire le prend pour un intrus dans la salle de repos lors de leur première rencontre et se fait remballer. Samuel profite ensuite de sa position hiérarchique pour lui en faire baver, il n’est pas là pour se soucier de ses problèmes personnels et attend d’elle qu’elle soit irréprochable.