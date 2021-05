Biographie de Samuel M

Samuel M - 20 ans de Paris (75)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Clown" - Soprano





Ce jeune homme, étudiant en école de comédie musicale, est une vraie pile électrique.

Benjamin d’une fratrie de 3 garçons, il ressent très tôt le besoin de se faire entendre mais, dans une famille où il fallait apprendre à se taire, Samuel trouve en la musique un échappatoire, un moyen de s’exprimer et de se sentir libre.



Pour dompter ce touche à tout hyperactif, ses proches lui offre à l’âge de 15 ans, sa première guitare. Très à l’aise dans cet univers, le jeune homme ne s’arrête pas là : il rêve désormais de chanter devant un grand public.



En participant à The Voice, Samuel vient assouvir son besoin de reconnaissance et se prouver qu’il a bien sa place dans la musique.





Samuel M VS Juliette – « La Groupie du pianiste » (France Gall) (Saison6) --> Samuel M éliminé aux Battles par son coach Mika