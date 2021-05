Biographie de Sandrine

33 ans, Côte d'or (21)

Maman de trois enfants et championne de lutte, Sandrine a le goût de l’effort et veut montrer à ses enfants qu’avec de la volonté, tout est possible !

Infirmière de nuit, elle est habituée au manque de sommeil et à une alimentation frugale.

Après avoir fait beaucoup de sacrifices, cette maman guerrière veut tout donner pour accomplir son rêve : remporter Koh-Lanta.