Biographie de Sandrine Lazzari

Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini)

Femme de Laurence Moiret

Mère de Lucas (d’un premier mariage) et d’Arthur Lazzari (avec Laurence)

Sœur de Victoire Lazzari

CPE du lycée, elle peut se montrer sympa sans être coulante. Elle a un humour très pince-sans-rire et la répartie cinglante. Terre à terre, toujours de bon conseil. Cool, joyeuse et toujours à l’écoute, c’est une amie précieuse.

Laurence est la première et la seule femme dont Sandrine est tombée amoureuse. Sandrine avait déjà Lucas lorsqu’elle a rencontré Laurence. Elle n’a jamais parlé de son père à son fils, et lui a fait croire à une insémination artificielle. Ensemble, elles ont eu Arthur par une vraie insémination artificielle en Belgique. C’est Sandrine qui les a portés, Laurence ne se voyant pas assumer une telle responsabilité. Sandrine est une mère trop coulante, presque étouffante à force d’attentions pour ses ados.





SA BACK-STORY





Confidente de Chloé, elle se trouve prise dans un conflit de loyauté entre son amie dont le fils est en garde à vue et sa femme juge. Elle va convaincre Laurence d’aider Chloé à avoir un droit de parloir.





Sandrine est inquiète pour sa sœur Victoire qui a commencé une relation étrange avec un inconnu qui s’avère être Franck, un patient de Victoire. Sandrine ne le sent pas, elle le trouve étrange et malsain. D’autant plus qu’il essaye de les éloigner et va même jusqu’à la faire virer.





Sandrine intervient dans le couple de Victoire et chasse Franck. Suite à cet épisode, Laurence apprend à Sandrine qu’elle voudrait un troisième enfant. Sandrine n’est pas d’accord, elle ne veut pas revivre une grossesse.





Elle s’inquiète pour Lucas très touché par la mort d’Audrey. Lorsque Lucas se fait arrêter, elle en veut à Laurence de ne pas avoir su protéger leur fils.





Sandrine est rapidement mise en cause dans le meurtre d’Audrey, des sms en provenant de son numéro ont été retrouvés dans le portable d’Audrey laissant croire que Sandrine était son amante. En réalité son portable a été piraté.





Sandrine découvre que Joachim, le père biologique de Lucas est à Sète. Il lui en veut de lui avoir caché la naissance de Lucas. Sandrine le supplie de garder le secret, Joachim en profite alors pour la faire chanter. Mais la vérité finit par éclater, Laurence et Lucas lui en veulent terriblement. Sandrine a du mal à accepter le rapprochement entre Lucas et Joachim. Mais elle doit se rendre à l’évidence, Joachim a changé et fait de très gros effort pour être un vrai père pour Lucas. Il lui prouve lorsque Lucas se fait enlever par Lili.





A l’approche de Noël, Sandrine devient soudain exaltée, et la famille le sait : tous les ans, elle a tendance à en faire trop dans la préparation de Noël. En voyant que son engouement n’est pas partagé par ses proches, Sandrine décide d’annuler Noël, au grand désespoir d’Arthur et Lucas qui se rendent compte qu’ils n’auront pas de cadeaux. Pour la faire changer d’avis, la famille lui décore un magnifique sapin.





Mais sa folie de Noël ne s’arrête pas là. Elle s’inscrit au concours du plus beau sapin, concours qu’elle a déjà remporté plusieurs fois. Elle va jusqu’à espionner son concurrent le plus sérieux, Bilel. Quand elle apprend qu’il sera en final avec elle, elle obtient l’autorisation de perfectionner son sapin. Puis décide de soudoyer Christelle, la présidente du jury en lui offrant un cadeau. Elle finit par remporter le concours même si Christelle ne le préside pas. Mais elle déchante vite : le prix est un plateau de fruits de mer alors qu’elle y est allergique. Lorsqu’elle rajoute une décoration de Noël sur son sapin, toute l’électricité de la maison saute. La famille finit par passer Noël chez les Beddiar, pour ne pas le passer dans le noir.





Quand Lucas a pris comme bonne résolution de se mettre au sport, elle n’est pas du tout motivée pour le suivre dans son footing contrairement à Laurence. Rapidement, elle se rend compte que la nouvelle obsession pour le sport de son fils est suspecte. Elle en alerte Joachim qui lui confie que leur fils s’est pris un râteau au nouvel an et s’est fait traiter de maigrichon. Avec Laurence, elles décident alors d’aider leur fils à surmonter ses complexes.





Avec Laurence, elles témoignent en faveur des Delcourt dans le dossier famille d’accueil.





Lassée par les tergiversations de Victoire dans son histoire avec Bastien elle explose : elle en a marre que Victoire la bassine avec cette histoire, elle doit lui dire qu’elle l’aime.





Elle est au côté de Victoire, le soir où Bastien a un accident de voiture, et soutient sa sœur dans ce moment difficile.





Elle soutient Chloé en pleine tourmente suite aux révélations du corbeau.





Elle craint que Laurence ne s’ennuie avec elle et s’inquiète lorsqu’elle la voit rentrer tard le soir.





Quand Jérôme, le nouveau proviseur, arrive au lycée, Sandrine est impressionnée par son assurance et son professionnalisme. Une complicité nait entre eux.





Sandrine se met à reprocher à Laurence son comportement distant et finit par intercepter un SMS douteux de Lou sur le téléphone de sa femme. Laurence lui avoue qu’elle s’est faite avoir par Lou qui la séduite pour lui voler un dossier. Sandrine est blessée mais finit par trouver un moyen pour récupérer le dossier dans le bureau de Lou. Elle arrange donc le coup à Laurence mais n’est plus sûre de croire encore en leur histoire, elle a besoin de réfléchir.





Sandrine punit Mathias qui a un comportement sexiste envers Jessica. Avec Jérôme, ils se désolent du fait que le sexisme soit toujours présent au lycée et décide d’organiser une « journée de la jupe » pour contrer ce phénomène. Lors de cette journée, elle découvre Jessica prostrée : elle vient de se faire agresser.





Suite à l’agression de Jessica, elle essaye de trouver des solutions pour que ce genre de situations ne se répètent pas au sein de l’établissement. Elle s’oppose à Chloé sur les méthodes à employer et continuer de se rapprocher de Jérôme.





Quand Jérôme est accusé d’agression sexuelle sur Jessica, Sandrine ne croit pas en sa culpabilité, contrairement à Chloé qui soutient la jeune-fille. Sandrine est bouleversée lorsque Christelle l’accuse d’être responsable de la TS de Jessica suite à son renvoi du lycée décidé en conseil de discipline. Jérôme essaye alors de la rassurer mais se montre un peu trop tactile avec elle. Sandrine est choquée par son attitude et ne sait plus quoi penser de lui. Elle remarque alors l’emprise que semble avoir Jérôme sur Margot et en touche un mot à Chloé. Les deux amies se mettent d’accord : le principal doit démissionner. La jeune-fille finit par leur avouer que Jérôme lui fait du chantage. Sandrine et Chloé se lancent alors dans un combat pour faire tomber le proviseur jusqu’à ce qu’il soit arrêté par la police.