Biographie de Sara

Abandon médical au 11ème jour d'aventure - Koh Lanta 2012 Sara a 45 ans et est gérante d'un centre de fitness dans le Var (83). Elle est mariée et a 3 enfants.

Dans son centre de remise en forme, la patronne c'est Sara ! En 45 ans, Sara s'est construit une carapace indestructible pour dissimuler son seul et unique talon d'Achille...



Elle revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminée que jamais.