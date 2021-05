Biographie de Sarah

Sarah a rencontré Clem en détention lorsqu'elle était accusée à tort de complicité de trafic de stupéfiants. Elle lui a appris comment tenir le coup et se faire respecter et elle est devenue son amie " à la vie à la mort ". Directe et franche, Sarah n'a qu'un défaut : toujours tomber amoureuse du mauvais mec.