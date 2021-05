Biographie de Scam Talk

Scam Talk, un duo de 28 ans de Bordeaux (33)





Depuis 2 ans, Goatenberg & Brez forment le duo SCAM TALK.

Ces deux musiciens se sont rencontrés lors d’un atelier de musique et de suite le courant est passé. Depuis, ils ne se quittent plus.



Différents mais complémentaires, Goatenberg manie l’aspect chant et instrumental tandis que Brez, champion de France de beatbox 2018, est sur la partie rap.

Ce soir, Scam Talk monte sur la scène de The Voice pour partager leur musique.



Le duo reprend « This is America » sans musiciens pour les accompagner mais juste à l’aide de 2 loopers.





Pour leur audition à l'aveugle, les Scam Talk interprètent This is America (Childish Gambino) version Beatbox, loopers

Pour leur épreuve aux KO, Scam Talk – SexyBack (Justin Timberlake) - sélectionné

Pour l'épreuve des Battles, Scam Talk était opposé à Mayeul sur Paradis (Orelsan). Soprano, leur coach, a décidé de les garder tous les 2 et de n'en faire qu'un groupe pour les grands shows en direct.

Pour le premier direct, Le trio Mayeul et Scam Talk a interprété "Come With Me" de P Daddy et quitte l'aventure