Biographie de Sébastien

35 ans - Manche (50)

Sébastien est un passionné de nature et d’escalade depuis 15 ans, et il en a fait son métier. Il a le goût de l’extrême. Agile, réfléchi, fort en équilibre, son physique et son mental en béton sont autant de solides atouts qui pourraient le mener très loin dans l’aventure.