Sébastien, 30 ans

Charpentier, Pyrénées Atlantiques (64)



Issu d’une famille de bûcherons, Sébastien a grandi dans une scierie de la vallée d’Ossau, au pied des Pyrénées, à grimper sur les troncs et faire des cabanes dans les arbres. Fier de ses racines, ce charpentier passionné par le bois, est fier de la dureté de son métier, de la rudesse des montagnards, et par-dessus tout de l’esprit basque.

Entier, c’est un courageux au caractère ombrageux qui met toujours du cœur à l’ouvrage.

Enfant timide, il en a gardé une méfiance envers les autres, et la pudeur des sentiments. Sébastien devra faire sauter ces barrières pour avancer dans Koh Lanta.