Biographie de Sébastien

Sébastien, 43 ans - Nord (59)

Routier et fier de l’être, Sébastien est perfectionniste à l’extrême… A tel point qu’il peut rapidement énerver ceux qui l’entourent, à commencer par ses fils ! Mais c’est précisément pour eux qu’il vient à Koh-Lanta. Son but, leur montrer l’exemple, et leur enseigner le goût de l’effort. Prouver qu’en partant de rien, et en se fixant un objectif, on peut atteindre le sommet. Et pourquoi pas être l’ultime aventurier !

Sébastien a été éliminé par les aventuriers de la tribu réunifiée à l'émission 9