Biographie de Sébastien Loeb

Sébastien Loeb est l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire du sport automobile. Il détient le record en championnat du monde des rallyes avec 9 trophées consécutifs entre 2004 et 2012 sur Citroën (Xasra, C4 et DS3).



En 2013, il s'essaie à la course de côte de Pikes Peak (Etats-Unis) et remportant l'épreuve sur Peugeot 208 T16 (875 ch pour 875 kg) en pulvérisant le record en 8 minutes 13 secondes e 878 millièmes.



Depuis 2014, il démarre sa carrière en championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) sur Citroën C-Elysée, terminant 3ème avec 2 victoires et 8 podiums.



En octobre 2015, il démarre une nouvelle aventure, le rallye-raid sur Peugeot 2008 DKR16, avec le Rallye du Maroc, avant de prendre le départ du Dakar en janvier 2016.