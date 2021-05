Biographie de Sébastien Ogier

Sébastien Ogier est l'actuel pilote référence en rallye, ayant décroché le titre en championnat du monde (WRC) en 2013, 2014 et 2015, sur Volkswagen Polo R.



Titré en Junior WRC en 2008 sur Citroën C2 S1600, il rejoint l'équipe Citroën Junior Team, pilote une C4 WRC, et termine 8ème du classement avec un premier podium au Rallye de Grèce.



En 2010, Ogier monte en puissance avec 2 victoires aux Rallyes du Portugal et du Japon et conclu sur une 4ème place au championnat.



En 2011, le Gapençais est inscrit dans l'équipe n°1 de Citroën avec la nouvelle DS3 et se permet de titiller son coéquipier Sébastien Loeb, remportant 5 rallyes (Portugal, Jordanie, Grèce, Allemagne et France), mais échoue 3ème au championnat. Après s'être plaint des consignes au sein de Citroën Racing mettant en avant Loeb, il signe chez Volkswagen faisant son retour en WRC.



En 2012, c'est l'année de transition, développant la nouvelle VW Polo R et courant sur la Skoda Fabia en catégorie S2000. Hormis 2 abandons au Monte-Carlo et en Espagne, il remporte à chaque fois la première place de la catégorie, terminant régulièrement dans le Top 10 général, avec même une 5ème place en Italie.



En 2013, Sébastien Ogier profite de la retraite partielle des rallyes de Loeb pour s'imposer très largement face à ses concurrents sur une Volkswagen Polo R très performante (9 victoires en 13 rallyes), et décroche son premier titre mondial.



En 2014, il réédite avec 8 victoires en 13 rallyes pour sa deuxième couronne mondiale.



En 2015, Ogier décroche son 3è titre.



En 95 rallyes, le Français détient 31 victoires et 44 podiums, restant fidèle à son co-pilote Julien Ingrassia.