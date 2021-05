Biographie de Selena

Selena rejoint l'équipe de Louis Bertignac grâce à son interprétation de "I have nothing" de Whitney Houston.

C’est dès l’âge de 2 ans que son père transmet à Selena la passion de la musique. Depuis ce jour, elle passe son temps à chanter : « Je chante toutes les minutes. Parfois je ne m’en rends même pas compte, ce sont mes copines qui me le disent ».

Elle commence les concours à l’âge de 8 ans et se découvre un vrai plaisir d’être sur scène.

Spectatrice assidue de la saison 1 de The Voice Kids, Selena s’est rêvée sur scène à la place des talents. Elle veut participer à The Voice Kids pour avoir l’opportunité de travailler avec un des 3 Coachs, et gagner en confiance.