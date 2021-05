Biographie de Serge Jouffroy

L’ombre et l’acolyte de Clovis après avoir été celui de Fred, le père de Lise.

Proche de la retraite, Serge est un être fatigué, las, mais qui pourtant ne lâche rien et repart à la tâche tous les matins car il n’a pas le choix et qu’il n’a jamais rien su faire d’autre. Comme tous les gens du coin, ce n’est pas un grand bavard non plus, mais il a une tendresse infinie pour Lise qu’il a connue petite. Marié à Mylène, ils ont un fils adulte qui est parti travailler outre-mer et dont l’absence pèse à sa mère qui sombre peu à peu dans la dépression.