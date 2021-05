Biographie de Shaby

Shaby - 20 ans de Coudray (91)



Titre Interprété "Natural Woman" - Aretha Franklin





Shaby chante depuis sa plus tendre enfance avec sa famille, dans des chorales.

A l’âge de 10 ans, elle sort son 1er album, tourne son 1er clip et connaît une certaine notoriété. Mais tout s’arrête du jour au lendemain. La jeune fille reprend alors ses études, tout en continuant à faire de la musique à côté, pour le plaisir.

Quelques années plus tard, elle signe de nouveau dans une maison de disques mais le projet n’aboutit pas. Ne se sentant pas artistiquement à sa place, la jeune fille n’ose cependant pas rompre son contrat, de peur de ne plus jamais faire de musique.

Aujourd’hui, Shaby est libérée de tous contrats. Ces années lui ont permis de se rendre compte que c’est sur scène qu’elle était la plus heureuse.



Et c’est sur celle de The Voice que la jeune fille souhaite faire partager sa musique.

Pour les battles, Shaby et Camille Esteban interprètent « Cheap Thrills » de Sia.

Kap’s, R’Nold et Shaby s’affrontent lors de l’Epreuve Ultime. C'est Shaby qui remportera sa place aux lives.

Direct 1 du 20 mai 2017 : Shaby nous offre en direct une version de « This Girl » de Cookin’ On 3 Burners

Direct 2 du 27 mai 2017 : Shaby nous livre une interprétation en direct de «I Will Always Love You» de Whitney Houston

Demi-finale du 3 juin 2017 : Shaby reprend « Entrer dans la lumière» (Patrica Kaas) - éliminée aux portes de la demi-finale