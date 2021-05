Biographie de Shaina

Shaina rejoint l'équipe de Louis Bertignac grâce à sa captivante interprétation de "Wrecking Ball" de Miley Cyrus.

Depuis petite, Shaina aime chanter. A 9 ans, sa mère l’inscrit dans un choeur d’enfants. Sa forte personnalité ne laisse personne indifférent et depuis 4 ans, elle décroche toujours le 1er rôle de la comédie musicale de son collège.

Soutenue par toute sa famille, son plus grand fan reste néanmoins son Papy Fred qui a même créé, pour elle, un petit studio d’ enregistrement. The Voice Kids serait l’occasion pour elle de réaliser son rêve mais également de le rendre fier.

Si un Coach se retourne : « Je voudrais qu’il me donne des conseils pour encore plus progresser car je suis très exigeante avec moi même et je veux toujours faire mieux. J’aimerais aussi qu’il comprenne mon univers ».