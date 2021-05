Biographie de Sharon Collins Abbott

Sharon Newman a grandi dans un milieu modeste à Madison. Quelques années plus tard, elle devient une jeune femme épanouie : d'un côté une mère de famille et de l'autre une femme d'affaire accomplie. Mais avant elle est passé par toutes sortes d'épreuves.

Sharon et sa mère, Doris, paraplégique, vivent à Madison dans le Wisconsin. Au même endroit où Sharon, 16 ans plus tôt, a confié son enfant Cassidy Ann à Alice Johnson. Après avoir déménagé à Genoa City, Sharon, encore étudiante, tombe sous le charme de Nicholas Newman alors qu'elle sort avec Matt Clark. Suite à un affrontement entre les deux hommes, dont Matt ressort victorieux, ce dernier viole Sharon qui n'en parle qu'à un psychologue. Nicholas demande Sharon en mariage et Nikki consent à y assister.



Le seul moyen pour rester dans la famille Newman est de concevoir un enfant. Sharon arrête de prendre ses pilules contraceptives et tombe enceinte. Alors que Nick lui suggère l'avortement à cause de son travail à Newman Entreprises, Sharon met au monde Noah Newman mais ce dernier à un sérieux problème aux poumons.