Biographie de Sharon Laloum

25 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Comme un boomerang" - Serge Gainsbourg

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE ANDREW : "Stay with me" (Sam Smith)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Carmen" Stromae/Bizet

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " I Follow Rivers " (Lykke Li)



À l'adolescence, elle chante pendant deux ans dans une comédie musicale. Pourtant, après cette expérience, elle préfère vivre la musique de manière plus intime et prend ses distances avec le public. C'est à un moment de sa vie, qu'elle comprend que le chant et la musique sont essentiels à sa vie.

La jeune femme s'installe alors à Paris, pour vivre de sa passion.

Depuis plusieurs mois, elle chante tous les soirs avec une troupe dans un célèbre cabaret de la capitale. Forte de cette expérience collective, Sharon se sent désormais prête à évoluer en solo.

C'est l'aventure The Voice qu'elle choisit, pour prouver, à tous, qu'elle peut être une artiste à part entière.