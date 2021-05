Biographie de Shaun

Shaun

24 ans de Gonesse (95)



Après avoir passé son enfance en Martinique et en Guadeloupe, Shaun rentre en Métropole à l’âge de 11 ans. Moqué à cause de son accent et de ses manières, le jeune garçon a beaucoup de mal à s’intégrer.

Renfermé sur lui-même, la musique lui permet de combler un vide

Après son baccalauréat, il rejoint une chorale de gospel dans laquelle il rencontre de nouvelles personnes qui l’aide à s’assumer et lui redonne confiance en lui.



Aujourd’hui, Shaun est fier de son parcours et il sait qu’il veut être sur le devant de la scène.



En participant à The Voice, le jeune homme souhaite toucher les coachs et le public mais aussi envoyer un message de tolérance, grâce à son interprétation personnelle de « Ziggy ».





Pour son audition à l'aveugle, Shaun a interprété « Ziggy » - Starmania (v. Céline Dion)

Pour son épreuve des KO, Shaun a interprété I Wanna Dance with Somebody (Whitney Houston) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles