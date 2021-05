Biographie de Shirley

SHIRLEY - 23 ans - PARIS

Son parcours : Bachelor 3





Sa problèmatique : Je n'ai plus confiance en moi





Sa personnalité :

Ancienne Bachelorette, Shirley est une jeune femme très sensible, perdue en amour. Derrière ce look très sombre et cette frange noire se cache une jeune femme qui ne s'accepte pas telle qu'elle est. Depuis qu'elle a quitté Liège, elle n'a pas évolué, elle se sent jugée et se cherche encore.





Son parcours amoureux :

Shirley a vécu une histoire cauchemardesque pendant 1 an et demi. Une relation unilatérale puisque son amoureux était souvent absent. Lorsque quelqu'un s'intéresse à elle, la jeune femme se referme et se méfie.

Elle s'est forgée une carapace qui ne l'empêche pas pour autant de séduire des hommes. En amour, Shirley refuse d'affronter qui elle est et affirme être dure avec les autres.





Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Au-delà de faire des rencontres, Shirley souhaite intégrer la Villa pour rencontrer Lucie et reprendre confiance en elle. Elle pense être imprévisible, à la fois sensible et dure.