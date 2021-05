Biographie de Shirley

22 ans - Franconville - Célibataire

Son secret : "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine"

Shirley est une jeune femme pleine d’atouts, jolie blonde aux yeux bleus. Shirley est fraiche et pleine d’entrain.

Sous ses airs de gentille petite fille sage c’est un volcan. Ses amis sont unanimes « Shirley c’est une nana pas facile avec un gros caractère »

Elle sait aussi être très sociable et rassembler.

Elle est impulsive surtout quand elle ne connait pas bien les gens, elle ne se contrôle pas et n’a pas encore analysé les personnes en face d’elle.

En même temps elle est sensible et têtue. Elle est ambitieuse et fait toujours tout pour obtenir ce qu’elle désire … pour le moment avec beaucoup de succès.

Elle est très joueuse et a hâte de pouvoir intégrer le campus afin de faire le plus de missions possibles, partir à la recherche des secrets.