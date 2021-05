Biographie de shy'm

SHY’M



«Vivre des moments de grâce»



Après avoir remporté la saison 2 et avoir été juge les deux années suivantes, vous revenez dans l’aventure…

J’ai eu un vrai coup de cœur pour Danse avec les stars dès que j’y ai participé en tant que candidate. C’est l’une de mes plus grandes aventures humaines et professionnelles. J’ai fait des rencontres exceptionnelles et je suis profondément attachée à ce programme. J’ai beaucoup d’admiration pour Maxime Dereymez, mon partenaire lors de la 1re saison, et j’affectionne Chris Marques et Jean-Marc Généreux. J’ai donc accepté la mission de juge les yeux fermés, une première fois. Ensuite, je suis partie explorer de nouveaux horizons. Lorsque j’ai été contactée pour revenir, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai l’impression de retrouver une famille que je n’ai jamais quittée. Je suis flattée de prendre place aux côtés de Patrick Dupond, une source d’inspiration infinie. Je suis très impressionnée par sa grande carrière et il a marqué mon enfance. J’ai vraiment hâte de débuter l’aventure et de vivre des moments de grâce.



Vous avez déjà été des deux côtés de la barrière. Cela influence-t-il votre regard de juge ?

Je vois certainement les choses différemment car je sais parfaitement ce que représentent les heures de répétitions, l’appréhension à l’idée de retenir une chorégraphie en cinq jours. Apprendre à compter les pas, à se mouvoir, prendre connaissance de son corps est souvent difficile. Ce n’est pas naturel pour tout le monde et demande énormément de travail. Je sais ce que c’est de vouloir à tout prix réussir sa prestation. Durant une minute sur le parquet, on donne tout, on ne veut décevoir ni son danseur, ni son public, ni ses proches. En tant que juge, je vis les choses par procuration. Je conseille surtout aux stars de profiter de chaque moment de bonheur et même de douleur, car c’est une expérience unique.



Vous êtes une artiste complète. Quelle place tient la danse dans votre carrière de chanteuse ? Est-ce indissociable ?

Absolument. Lors de ma dernière tournée, je suis partie seule. J’ai besoin de vivre ces moments-là, de ressentir ce manque pour mieux retrouver ensuite mes danseurs. Le manque est important, il faut savoir le créer. La danse a toujours fait partie de ma vie, de ma culture et de mon éducation. Naturellement, des artistes s’expriment autrement. Pour ma part, la danse est une passion qui est née en même temps que la musique. Je ne pourrais pas vivre sans elle.