Biographie de Sidoine - 3è finaliste

Sidoine, 31 ans de Bruxelles





Sidoine n’est pas inconnu du grand public.

Il y a 6 ans, le jeune homme participe à la Star Academy jusqu’en demi-finale.

Cette expérience lui permet de monter pour la 1ère fois sur scène, en direct, et de se découvrir en tant que chanteur.



Signé par une maison de disque, il enregistre un album qui ne sort finalement pas. Le jeune homme a alors un déclic. Il décide de tout arrêter pour prendre du temps pour se chercher, pour se réinventer et il l’espère, pour se trouver. Il déménage à Bruxelles et travaille comme vendeur de caviar.

Aujourd’hui, Sidoine revient avec une vraie proposition artistique, plus personnelle. Pour lui, The Voice est un second souffle, une nouvelle impulsion.





A son audition à l'aveugle, Sidoine interprète « Réseaux » - Niska

Pour les KO Sidoine interprète Un samedi soir sur la terre (Francis Cabrel)

Sidoine est sélectionné pour les Battles



Pour l'épreuve des Battles, Sidoine était opposé à Sherley sur Qu’est-ce que t’es belle (Marc Lavoine et Catherine Ringer). Jenifer, leur coach, a décidé d'éliminer Sherley et de garder Sidoine pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct, Sidoine a interprété "La Marseillaise" et sauvé par le public







Pour le deuxième direct et quart de finale Sidoine a interprété GoodBye Marilou (Michel Polnareff) et sauvé par le public. Jenifer, sa coach, a décidé d'éliminer Poupie et de garder Léona Winter pour la demi-finale en direct

Pour la demi-finale en direct, Sidoine a interprété "Vole" de Céline Dion- Sidoine choisit par le public pour la finale face à Léona Winter



Lors de la finale du jeudi 6 juin 2019 Sidoine termine 3è finaliste de THE VOICE 2019 avec pour coach Jenifer