Biographie de Silvia Notargiacomo

Double vainqueur des Coupes de France, championne de France en danses latino-américaines, troisième au Championnat d’Europe de l’Ouest, représentante officielle de la France lors des Coupes du monde et d’Europe, participation aux Championnats du monde et d’Europe et membre officiel de l’Elite française de danse sportive.

Impétueuse, facétieuse, drôle et speed, cette jeune femme d'origine italienne est l'une des championnes de danse de salon la plus titrée de sa génération.



Silvia, pratique l'humour et l'auto-dérision en permanence. Toujours de bonne humeur, elle aime partager sa passion et aller vers les autres.



Pétillante, cette latine n'a pas la langue dans sa poche et ne se laisse marcher sur les pieds. " La plus grande qualité est de rester soi-même et donner le meilleur de soi ".



Silvia Notargiacomo participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Son partenaire est Djibril Cissé.





