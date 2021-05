Biographie de Simon Morin

La musique est entrée dans la vie de ce Québécois de 28 ans à l’école primaire lorsqu’il s’inscrit à la chorale de l’école. Comme il le dit lui-même, il a «la piqûre» tout de suite. Il se perfectionne à l’âge de 13 ans, en prenant des cours de chant. La vie artistique de Simon bascule lorsqu’il participe à «La Voix», au Québec. Il reste dans l’aventure jusqu’au premier direct. Fort de cette expérience, le jeune homme décide aujourd’hui de tenter sa chance en France. La scène de « The Voice », Simon Morin la connait mais il se lance le défi d’aller encore plus loin et de conquérir le cœur du public français.





Auditions à l’aveugle :

Skin – Rag’N’Bone Man