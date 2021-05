Biographie de Sinclair

C’est officiel, Sinclair, l’artiste français le plus funky, participera à la 8ème saison de « DANSE AVEC LES STARS » ! Plus connu sous le nom de Sinclair, Mathieu Blanc-Francard est à la fois auteur-compositeur-interprète. Grâce à son premier album, « Que justice soit faite », il est honoré lors des Victoires de la musique en 1995 en obtenant le prix « Révélation de l’année ». Par la suite, surnommé « monsieur funk de la musique française », il sort plusieurs albums : « Au mépris du danger » (1995), « La bonne attitude » (1997), « Supernova Superstar » (2001), « Comme je suis » (2004), « Morphologique » (2006) et « Sinclair » (2011). Réputé pour ses performances scéniques, Sinclair s’est produit sur les plus grandes scènes en France et dans le monde. Dans l’ombre, il travaille pour le cinéma en composant les bandes originales de plusieurs films dont « Mon idole » de Guillaume Canet ou « Le premier Jour du reste de ta vie » de Rémi Bezançon, film pour lequel il est nommé aux Césars ou, plus récemment, « Mes Trésors » de Pascal Bourdiaux. Chanteur et musicien émérite, il a été un juré exigeant pour le télé-crochet « Nouvelle Star ». Après une série de concerts à succès, Sinclair travaille actuellement sur son nouvel album dont la sortie est programmée pour l’automne. Avec « DANSE AVEC LES STARS », c’est un défi de taille qui attend Sinclair sur la piste de danse qu’il est déterminé à relever !