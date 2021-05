Biographie de Slimane

Né en 1989, Slimane chante depuis l’âge de 12 ans. Encouragé par sa famille et sa maman en particulier, il intègre d'abord une chorale de gospel, puis étudie dans plusieurs écoles de musique. A 14 ans, il écrit déjà ses propres chansons. De son enfance en banlieue parisienne, il affirme qu'elle lui a "donné des armes incroyables pour la vie d'aujourd'hui".

Après plusieurs années passées à essayer de percer dans le monde de la musique, Slimane est sélectionné pour participer aux auditions à l'aveugle de la cinquième saison de The Voice. Une chance incroyable qui va lui permettre de réaliser son rêve. Lors de son passage, alors qu'il interprète A fleur de toi de Vitaa, les quatre coachs se retournent. Il choisit Florent Pagny et trace sa route jusqu'en finale en multipliant les prestations de grande classe. Il clôturera son aventure dans The Voice avec un magnifique duo en compagnie de son coach sur Les murs porteurs. Avec 33 % des votes du public, Slimane remporte la cinquième saison du show musical de TF1.

En juillet 2016, il sort son premier album, A bout de rêves, dans lequel il raconte sa jeunesse. Le disque s'est déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires et a été classé numéro 1 des charts en France. Parallèlement, Slimane fait ses débuts à la télévision aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans un épisode de la série policière Léo Mattéï : Brigade des mineurs diffusé en décembre 2016.





Tous les titres interprétés par Slimane dans The Voice

Lors des auditions à l'aveugle : A fleur de toi (Vitaa)

Lors des battles face à François Micheletto : Show Must Go On (Queen)

Lors de l'épreuve ultime face à Lica et Laurent Pierre : Formidable (Stromae)

Lors du premier grand show en direct : Back to Black (Amy Winehouse)

Lors du quart de finale en direct : Les yeux de la Mama (Kendji Girac)

Lors de la demi-finale : I Got You (I Feel Good) (James Brown)

Lors de la demi-finale en duo avec Amandine : Ain't Nobody (Felix Jaehn)

Lors de la finale en solo : Tout le monde y pense (Francis Cabrel)

Lors de la finale en duo avec Christophe Maé : Ca fait mal (Christophe Maé)

Lors de la finale en duo avec Florent Pagny, son coach : Les murs porteurs (Florent Pagny)







Dates-clés

2016 : Léo Mattéï : Brigade des mineurs sur TF1

2016 : grand gagnant de la saison 5 de The Voice

Discographie

2016 : A bout de rêves