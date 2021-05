Biographie de Sofia

Sofia - 32 ans de Seignosse (45)



Titre Interprété "Forever Young" - Alphaville





Originaire de Suède, Sofia découvre la musique dès l’âge de 5 ans lorsqu’elle commence à apprendre le violon puis le piano. Le chant viendra bien plus tard.



Aujourd’hui, la jeune femme enchaîne les petits boulots à la montagne l’hiver et au soleil l’été. En parallèle, elle joue dans les bars et les restaurants des endroits où elle se trouve.



Pour elle, The Voice est l’occasion de chanter devant un public plus grand mais surtout d’apprendre au contact de professionnels.



Pour les battles, Sofia et Agathe reprennent « We don’t Talk Anymore » de Charlie Puth ft. Selena Gomez. C'est Agathe qui remportera sa place à l'épreuve ultime.