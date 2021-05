Biographie de Sofiane

Sofiane s’est découvert une passion pour la musique grâce à sa maman. Sans jamais prendre de cours de chant, il se forme tout seul, à la maison. Le jeune homme a la tête sur les épaules et préfère continuer ses études, tout en enchaînant les petits boulots le week-end.



Après 2 années d’études, il devient vendeur dans la téléphonie et se produit sur scène dès que possible, dans des bars mais aussi lors de manifestations au profit d’associations comme l’Unicef. En 2013, il quitte son travail pour se consacrer pleinement à sa passion. Depuis, il est barman dans un piano bar qui organise des scènes ouvertes plusieurs fois par semaine; ainsi le jeune homme peut allier son travail et la chanson.



Sofiane a toujours été très soutenu par sa maman et rêve aujourd’hui de vivre de la musique. Déterminé et persévérant, il se présente aux Auditions à l’Aveugle avec une chanson de Corneille « Comme un fils » pour rendre hommage à sa maman et espère toucher les coachs.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Comme un fils » - Corneille

Sofiane VS Clément Verzi en battle sur « I Follow Rivers » (Lykke Li) - Sofiane perd cette battle