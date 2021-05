Biographie de Sol

Originaire de Dijon, Sol, est initié très jeune à la musique par ses tantes, amatrices de Gospel. En découvrant sa voix, il sait qu’il veut chanter mais la méfiance de ses proches envers cet univers, le pousse à garder les pieds sur terre.



C’est à 18 ans au cours de différents voyages, que Sol se forme à la musique, notamment au hip hop et au jazz. Quelques années plus tard, l’envie de faire de la chanson son métier devient de plus en plus évidente. Il reprend alors ses études pour devenir professeur de chant.



Cet auteur, compositeur, interprète est également comédien. Mais aujourd’hui, à 29 ans, il n’a pas encore réalisé son rêve: se produire comme chanteur sur de grosses scènes.



Participer à The Voice est l’occasion, pour lui, d’être enfin entendu et reconnu.



Lors des auditions à l'aveugle, Sol interprète « Crazy » (Gnarls Barkley)

Sol a gagné le duel ou face à face contre Haylen sur le titre "PURPLE RAIN" (Prince & The Revolution) lors des premières battles de la saison 5.

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Mood et Lukas K Abdul "Des armes" Leo Ferré"

Titre interprété lors du premier show en direct "People Help The People" (Cherry Ghost / Birdy)

Titre interprété lors du quart de finale en direct "Ma Gueule" (Johnny Hallyday)

Titres interprétés lors de la demi-finale en direct "Rehab" (Amy Winehouse) et en duo avec Clément Verzi "Vieille Canaille"(Eddy Mitchell et Serge Gainsbourg) - TALENT ÉLIMINÉ A LA DEMI-FINALE





Twitter : @JesuisSol