Biographie de Solia

Originaire du Ghana, Solia baigne dans la musique depuis toute petite. Lorsqu’elle arrive en France à l’âge de 10 ans, elle suit sa grand-mère, chanteuse dans une chorale et prend conscience qu’elle aussi veut faire de la scène. Elle commence les cours de chant et monte un groupe avec lequel elle se produit dans des petits concerts. Après son baccalauréat, la jeune fille décide de se consacrer entièrement à la musique et intègre un nouveau groupe. L’aventure durera trois ans mais le groupe finit par se séparer. Déterminée, elle continue les projets personnels, les scènes ouvertes mais n’arrive plus à vivre de la musique. Aujourd’hui, assistante de direction et jeune maman, Solia veut renouer avec sa passion. A 29 ans, elle se sent prête à affronter la scène de The Voice et voir sa vie basculer.





Auditions à l'aveugle :

"Bon appetit" - Katy Perry