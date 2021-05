Biographie de Sophie Vouzelaud

Atteinte de surdité, elle apprend à parler et à lire sur les lèvres et maîtrise parfaitement la langue des signes. Sa silhouette longiligne, ses yeux verts et sa longue crinière lui permettent de se présenter à des concours de beauté.

En 2006, elle met de côté la préparation de son baccalauréat professionnel pour se présenter à l’élection Miss Limoges où elle remporte l’écharpe de première dauphine. Elle concourt ensuite sans convictions pour le titre de Miss limousin 2007 qu’elle remporte finalement haut la main.

Son passage à l’élection Miss France la même année marque les esprits. La belle brune impressionne par son courage et sa détermination à remporter le titre. Si ce soir-là, la victoire lui échappe d’une voix au profit de Rachel Legrain-Trapani, Les téléspectateurs derrière leurs écrans sont conquis.

Le concours est pour elle l’occasion de faire connaître le combat qu’elle mène contre son handicap et de défendre la cause des sourds de France qui lui tient tant à cœur. L’émission lui ouvre également les portes du septième art.

Elle interprète en 2010 la soeur de Virginie Effira dans la comédie romantique de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort L’amour c’est mieux à deux.

La miss ne lâche pas pour autant le petit écran. On la voit dans de nombreuses émissions comme La méthode Cauet, Attention à la marche ou 50 minutes Inside. Sophie aime relever de nouveaux défis et c’est avec plaisir et humour qu’elle relève celui de Danse avec les stars en annonçant sa participation à l’émission sur internet en langage des signes.