Biographie de Soprano

Soprano, chanteur-rappeur, est l’idole de la nouvelle génération et le plus populaire des artistes de musique urbaine. Avec 10 ans de carrière et sacré 2 fois artiste masculin de l’année aux NRJ Music Awards, il a conquis le cœur de tous les publics. Avec son dernier album « Phoenix », écoulé à plus de 800.000 exemplaires, il est l’un des plus gros vendeurs de disques.